В Харькове полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девушки

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который в ноябре 2020 года избил и изнасиловал девушку.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель.

«Сегодня ночью харьковские оперативники задержали подонка, который жестоко избил и изнасиловал девушку», - написал он на своей странице в Фейсбук.

По словам главы харьковской полиции, изнасилование произошло еще в ноябре прошлого года: поздно вечером злоумышленник, угрожая пистолетом, избил и изнасиловал женщину.

«Сегодня с ней все в порядке. Она восстанавливается после пережитого ужаса. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы опознать своего палача», - добавил Андрей Рубель.

Агентство Телевидения Новости