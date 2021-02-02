На Харьковщине из-за печного отопления в частном доме произошел пожар
1 февраля в 12:29 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Резуненково в Коломакском районе Харьковской области, где на ул. Степана Крамаря, 22 горел частный дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на место пожарные установили, что на площади полквадратного метра горит деревянное перекрытие на чердаке у дымохода, и в результате горения повреждены деревянные конструкции перекрытия и потолки.
Огонь спасатели локализовали уже в 12:41. В 13:15 пожар был ликвидирован.
Как отметили в пресс-службе спасателей, распространения огня на весь дом удалось избежать.
Причина пожара, по данным ГСЧС, – изъяны в конструкции и нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.