Евросоюз ввел темно-красные зоны из-за COVID-19 и его штаммов

Совет ЕС добавил новую категорию ограничений в рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям свободного передвижения из-за пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Совета во вторник, 2 февраля.

В частности, новый цвет (темно-красный) добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, которую публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Его будут применять в районах, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, в том числе другие инфекционные штаммы, вызывающие беспокойство. Он также будет применяться к районам, где совокупный 14-дневный уровень сообщений о случаях COVID-19 составляет 500 или больше на 100 000 человек.

При этом из-за роста числа инфекций и распространения новых штаммов вируса большая часть блока уже в "красной зоне", поэтому новые "темно-красные зоны" помогут выделить зоны с очень высоким риском.

Страны-члены должны препятствовать всем несущественным поездкам в красных и темно-красные районы, одновременно пытаясь избежать препятствий для основных путешествий. Они также должны требовать от лиц, путешествующих из района, классифицированного как темно-красный, пройти тест на COVID-19 до прибытия и пройти карантин/самоизоляцию.

"Учитывая увеличение возможностей тестирования COVID-19, в рекомендации также вносятся поправки, предоставляющие государствам-членам возможность требовать от путешественников, прибывающих из оранжевой, красной и серой областей, сделать тест перед вылетом", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее ЕС ограничил экспорт вакцин, но для Украины сделали исключение, так как она является членом программы Восточного партнерства.

Агентство Телевидения Новости