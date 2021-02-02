Гайсинская стала основательницей фирмы, владеющей помещением в здании бывшего харьковского БТИ, - ХАЦ

Оксана Гайсинская стала основательницей фирмы, которая владеет помещением в здании бывшего харьковского БТИ, которое ныне называется "Дом недвижимости".

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные аналитической системы YouControl.

Так, в январе 2021 Гайсинская вошла в состав учредителей ООО "Флорс", которое владеет помещениями в "Доме недвижимости".

Как отмечается, еще 4 января единственным учредителем ООО "Флорс" была Дарья Безюлева. Однако уже 11 января основательницей стала Оксана Гайсинская, гражданская жена Геннадия Кернеса.

Директором ООО "Флорс" является Алексей Клоков.

По данным реестра недвижимости, ООО "Флорс" стала владелицей помещений в здании БТИ в 2018 году.

В ХАЦ отметили, что тогда здание находилось в состоянии реконструкции.

ООО "Флорс" владеют помещениями общей площадью более 300 кв.м. на первом этаже здания.

"Стоимость реконструкции здания БТИ стоила налогоплательщикам более 240 миллионов гривен", - напомнили в ХАЦ.

Также в Харьковском антикоррупционном центре отметили, что сейчас на помещениях первого этажа здания БТИ размещено объявление о предоставлении имущества в аренду, и видно, что эти помещения также были реконструированы.

В ХАЦ напомнили, что сын бывшего мэра Харькова, депутат Харьковского облсовета - Кирилл Кернес является первым заместителем КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации".

"Директором этого КП является Алексей Оберемок, а его жена недавно стала директором ООО "Фирма "Диана", которая владеет Сумским рынком.

Кроме того, Светлана Оберемок является директором фирмы "Виар 2014", где учредителем является Родион Гайсинский", - рассказали в ХАЦ.

Агентство Телевидения Новости