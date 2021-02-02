В Харьковской области женщина родила в "скорой" по дороге в больницу
В Харьковской области медики скорой помощи приняли экстренные роды у женщины прямо по дороге в больницу.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Так, 31 января в 3:31 в службу «103» поступил экстренный вызов в один из населенных пунктов Двуречанского района Харьковской области.
На вызов к 23-летней беременной женщине прибыла бригада медиков экстренной медпомощи.
Однако во время транспортировки у женщины начался II период родов.
Автомобиль сразу остановили, и бригада медиков начала оказывать ей акушерскую помощь.
Вскоре женщина родила мальчика.
После оказания акушерской помощи роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение.