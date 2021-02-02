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Суд над Навальным: возле Мосгорсуда задержаны более 200 человек

Суд над Навальным: возле Мосгорсуда задержаны более 200 человек

В Москве, у станции метро "Преображенская площадь", которая расположена недалеко от Мосгорсуда, куда 2 февраля на суд привезли оппозиционера Алексея Навального, полиция начала активно задерживать людей.

Об этом сообщают российские издания "Проект", РИА Новости, "Интерфакс", Дождь и Фонд борьбы с коррупцией.

"Полицейские очень активно задерживают людей, досматривают и сажают в автозак. Судя по разговорам силовиков, в машине уже 23 человека", - пишет «Проект».

Сообщается, что на глазах корреспондента издания в автозак посадили 6 молодых людей. По их словам, они ничего не скандировали. 

РИА Новости сообщают, что здание Мосгорсуда по периметру оцеплено силовиками. 

"Интерфакс" отмечает, что возле суда уже задержали более 200 человек. 

2 февраля в Мосгорсуде проходит заседание по мере пресечения для Навального – ФСИН требует заменить ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Агентство Телевидения Новости

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