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В харьковском аэропорту задерживаются турецкие авиарейсы
В Харькове сегодня, 2 февраля, задерживаются турецкие авиарейсы.
Об этом сообщается на онлайн-табло международного харьковского аэропорта.
Согласно указанным данным, авиарейс авиакомпании МАУ, который должен был отправиться из Харькова в город Кайсери в 13:00, задержан до 15:10.
При этом прибытие аналогичного авиарейса из Турции также задержано с 11:40 до 14:30.
Кроме того, задержан рейса PC 426 Стамбул - Харьков авиакомпании Pegasus Airlines.
Согласно данным онлайн-табло, он перенесен с 15:00 на 16:50.
Отметим, что вечером 1 февраля на Харьков опустился туман. Он присутствует в городе и сегодня с утра.
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