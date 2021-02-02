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В харьковском аэропорту задерживаются турецкие авиарейсы

В харьковском аэропорту задерживаются турецкие авиарейсы

В Харькове сегодня, 2 февраля, задерживаются турецкие авиарейсы.

Об этом сообщается на онлайн-табло международного харьковского аэропорта.

Согласно указанным данным, авиарейс авиакомпании МАУ, который должен был отправиться из Харькова в город Кайсери в 13:00, задержан до 15:10.

При этом прибытие аналогичного авиарейса из Турции также задержано с 11:40 до 14:30.

Кроме того, задержан рейса PC 426 Стамбул - Харьков авиакомпании Pegasus Airlines.

Согласно данным онлайн-табло, он перенесен с 15:00 на 16:50.

Отметим, что вечером 1 февраля на Харьков опустился туман. Он присутствует в городе и сегодня с утра.

 

Агентство Телевидения Новости

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