В харьковском аэропорту задерживаются турецкие авиарейсы

В Харькове сегодня, 2 февраля, задерживаются турецкие авиарейсы.

Об этом сообщается на онлайн-табло международного харьковского аэропорта.

Согласно указанным данным, авиарейс авиакомпании МАУ, который должен был отправиться из Харькова в город Кайсери в 13:00, задержан до 15:10.

При этом прибытие аналогичного авиарейса из Турции также задержано с 11:40 до 14:30.

Кроме того, задержан рейса PC 426 Стамбул - Харьков авиакомпании Pegasus Airlines.

Согласно данным онлайн-табло, он перенесен с 15:00 на 16:50.

Отметим, что вечером 1 февраля на Харьков опустился туман. Он присутствует в городе и сегодня с утра.

Агентство Телевидения Новости