Назначен новый директор «Харьковских тепловых сетей»

Новым директором КП «Харьковские тепловые сети» стал Василий Скопенко, ранее возглавлявший АК «Харьковоблэнерго».

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

По данным Харьковского горсовета, Василий Скопенко - кандидат технических наук. Работал начальником Южного районного отделения энергосбыта «Харьковоблэнерго», заместителем председателя правления - директором «Харьковэнергосбыт», коммерческим директором АО «Киевоблэнерго» и и.о. генерального директора АО «Харьковоблэнерго».

«Харьковоблэнерго» он возглавил в октябре 2018 года.

Как отметили в ХАЦ, во время работы в облэнерго подряды этого предприятия получали фирмы, связанные с Василием Скопенко.

«Через 2 месяца первый подряд от энергетиков получило ООО «Интерго». Основателем и директором этой фирмы является Владислав Синица. Ранее среди учредителей был лично Василий Скопенко. По данным портала clarity-project.info ООО «Интерго» за последние годы получило подрядов на сумму 42360000 гривен, из которых 38590000 гривен - это договоры с «Харьковоблэнерго», во времена, когда Скопенко был руководителем»,- рассказали в ХАЦ.

Кроме того, по данным ХАЦ, Скопенко является учредителем ООО «Монтаженерго 2018». Фирму создали сразу после того, как Скопенко возглавил «Харьковоблэнерго». Эта фирма также получала подряды от облэнерго.

Издание «Наши Деньги» писало, что во времена Скопенко «Харьковоблэнерго» в разы переплачивал за оборудование.

«Также стоит внимания то, что Скопенко является учредителем ООО «Мурафский Фазан».

Эта фирма в 2012 году получила 18 тысяч гектаров охотничьих угодий, большинство из которых расположены в Богодуховском районе», - отметили харьковские антикоррупционеры, добавив, что в настоящее время, на сайте НАПК декларация Скопенко отсутствует.

Агентство Телевидения Новости