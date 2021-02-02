Под Харьковом мать на сутки оставила двоих маленьких детей без еды в холодном доме

На Харьковщине полицейские выявили факт ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, жительница Чугуевского района почти на сутки оставила без присмотра двух малолетних детей. 4-летний мальчик вместе с 2-летней сестрой находились в неотапливаемом доме и без еды.

Так, 30 января в 13:00 на мобильный телефон полицейского офицера по обслуживанию Чкаловской объединенной территориальной общины поступило сообщение от социального работника местного поселкового совета. Женщина рассказала о том, что в селе Железнодорожное Чугуевского района она обнаружила на улице 4-летнего мальчика из семьи, которая находится под социальным контролем. При этом ребенок бродил по улице в одной майке и колготках.

Полицейские установили, что мальчик вместе с двухлетней сестрой находились дома одни. В полдень ребенок, будучи раздетым, вышел на улицу через незапертую дверь дома и ходил по улицам села при минусовой температуре воздуха, пока его не обнаружила соцработница.

Во время общения с местными жителями полицейские выяснили, что последний раз односельчане видели мать детей 29 января. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и собиралась ехать в Харьков. Отец малышей находится на заработках.

Полицейские офицеры общины приобрели детям продукты питания, предметы гигиены и вызвали на место инспектора социальной защиты Чкаловского поселкового совета.

Затем детей доставили в детское отделение Чугуевской центральной больницы для медицинского осмотра. В тот же день детей в удовлетворительном состоянии здоровья забрал отец.

Как сообщается, в настоящее время по проводится проверка.

В отношении матери детей будет составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости