100 тысяч гривен ущерба при закупке сахара и мыла: руководитель колонии в Харькове пойдет под суд

Одного из руководителей Качановской исправительной колонии в Харькове будут судить за служебную халатность при закупке продуктов питания и продтоваров, повлекшую ущерб в размере 100 гривен убытков.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, обвинительный акт утвержден и направлен в суд по ч. 1 ст. 367 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2017 года один из руководителей Качановской исправительной колонии № 54 подготовил, согласовал договоры поставки и последующую закупку 10000 кг сахара-песка и 680 кг мыла.

Как отметили в прокуратуре, закупка проводилась у общества с ограниченной ответственностью по процедуре открытых торгов товаров по существенно завышенным ценам по сравнению с производителями и официальными дистрибьюторами по продаже этих товаров на рынке Украины.

Вследствие служебной халатности руководителя колонии был нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 100 тысяч гривен.

Кроме того, в интересах государства прокуратура подготовила и подала в суд исковое заявление о возмещении ущерба на общую сумму 100 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости