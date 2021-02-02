На улице Чкалова изменится схема движения транспорта

В Харькове на ул. Чкалова, где сейчас расположен островок с баннером АО «Хартрон», планируют обустроить круговое движение.

Об этом сегодня, 2 февраля, на аппаратном совещании сообщил и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

По его словам, на этом месте нужно разбить такую клумбу, как в начале пр. Гагарина, и убрать киоски с остановки.

Также, по мнению Игоря Терехова, из-за того, что на данном участке неправильно выстроена дорожная логистика, часто происходят заторы, и поэтому необходимо сделать кольцевое движение и углубить остановку.

«Заторы там возникают из-за близости остановки к проезжей части. Рекламу «Хартрона» убираем, елки пересаживаем», - заявил он.

В горсовете также напомнили, что 11 января Игорь Терехов провел выездное совещание с заместителями городского головы и директорами профильных департаментов, на котором рассматривался вопрос расширения проезжей части на ул. Чкалова.

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