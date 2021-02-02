Назначен новый глава Регионального отделения Фонда госимущества в Харьковской, Донецкой и Луганской областях

1 февраля в Фонде госимущества Украины был назначен новый руководитель Регионального отделения в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщается на сайте Фонда Госимущества Украины, им стал Дмитрий Беспалов.

«Дмитрий Беспалов имеет большой опыт управления инвестиционными компаниями, а также ряд значительных достижений на предыдущих местах работы. Общий опыт работы на руководящих должностях составляет 14 лет», - говорится в сообщении.

Как отметил новоназначенный глава Регионального отделения, первоочередная задача - наладить эффективную коммуникацию с бизнес-средой для информирования о возможностях выгодного инвестирования через приватизацию и аренду.

Также он рассказал, что региональным отделением на февраль запланировано проведение 70 прозрачных онлайн-аукционов по аренде и 17 приватизационных аукционов.

Агентство Телевидения Новости