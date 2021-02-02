На Донбассе от пули снайпера погиб военный ВСУ

Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпером Вооруженных сил Российской Федерации был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении.

Об этом сообщила пресс служба Украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

"Украинская сторона СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее на Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. Ему было 37 лет.

Вследствие снайперского огня 21 января в зоне боевых действий был убит старший матрос Александр Отрепьев.

30 января умер украинский военный Роман Дзюбенко, который 26 января был ранен близ села Новоалександровка.

Агентство Телевидения Новости