На Салтовке из-за потопа в зоомагазине пострадали и погибли животные

Александра, владелица зоомагазина, расположенного по улице Амосова, была просто шокирована, когда утром пришла на работу. Уже открывая дверь, говорит женщина, поняла, что случилось что-то ужасное.

Александра, владелица зоомагазина

Когда открыли верхнюю дверь, увидели, что две верхние ступеньки в воде, шел пар. Мы поняли, что вода горячая, испугались за животных, начали открывать дверь, и оттуда тоже полилась вода. Кот мяукал, мы обзванивали всех, чтобы спасти животных.

Выяснилось, что в доме, в котором она арендовала помещение, прорвало трубу с горячей водой. Женщина говорит, что воды было по колено, а из-за пара попасть внутрь было трудно.

Впрочем, ждать коммунальщиков не было времени, ведь животные все это время находились в ловушке, запертые в клетках, поэтому их пришлось спасать немедленно, собственными усилиями.

Анна говорит, что нашла резиновые сапоги и немедленно полезла в воду вытаскивать клетки.

Анна, подруга владелицы магазина

Я сначала была в куртке, но там было настолько жарко и нечем дышать. Сняла с себя куртку, сняла все, осталась только в одной маечке, пошла доставать эти клетки. Потому что из-за пара и жары просто невозможно дышать.

Животные, запертые в клетках, стояли не высоко, поэтому вода затопила их, полностью не оставляя им возможности на спасение.

Всего в магазине было пять морских свинок, пять хомячков, одна шиншилла, рыбки и рыжий кот Сахарок.

Пережить потоп повезло далеко не всем.

Юля, ветврач

Вынесла кота, повыносила всех, кто был еще живы, всех осмотрели, шиншилла в очень тяжелом состоянии, больше всего она нырнула в кипяток, хомячки поумирали, просто сварились. Кот в шоковом состоянии, мокрый, но по первому осмотру ни ран, ни волдырей нет.

Все животные, которых удалось спасти, сейчас находятся в других ветклиниках, где им оказывают помощь. А вот владелица пока осматривает последствия, ведь кроме животных вода уничтожила и технику, которая была в магазине, а также товары и корма, по-предварительным подсчетам, убытки достигают около двухсот тысяч.

Агентство Телевидения Новости