Фура снесла 7 легковушек. Подробности аварии на Московском проспекте

На Московском проспекте - немалая пробка. Троллейбусы отстают от маршрута на несколько часов, а машины могут проезжать лишь по двум полосам. На других двух водители рядом со своими разбитыми машинами с 10 утра ждут завершения оформления ДТП.

Сергей показывает свою разбитую «Skoda», его автомобиль и вот эта «десятка» пострадали в аварии больше всего и с места аварии они вряд ли смогут уехать без помощи эвакуатора.

Два крыла задние, стекла, ляда, подрамники, также спереди крыло, капот. Я не знаю, там жидкость начала течь, радиатор, кондиционер.

Теперь же на ремонт, говорит мужчина, придется выложить не менее полсотни тысяч гривен, это в то время, как автомобиль и так помогал зарабатывать деньги - перевозкой пассажиров.

Говорит, все произошло за считанные секунды - он как-раз выезжал с парковки супермаркета.

Сергей Нижний, водитель "Skoda"

Смотрю влево - едет фура, ну, метров, может, 150-200, во втором ряду. Мой правый ряд был свободен, я повернул, за всеми машинами остановился на запрещающий знак светофора. Без всякого - ни торможения, ничего не слышал. Резкий удар сзади. Все. Он перестроился, если б он заснул, он бы второй ряд весь снес. Он не мог заснуть, потому что он перестроился в мой ряд, то есть он пытался уйти от столкновения, более, там, серьезного.

Зеленого сигнала светофора ждали перед столкновением с фурой семь автомобилей - ближе к перекрестку был «Nissan Leaf» Александра. Кроме него, пострадали – «Audi a 4», «десятка», «Skoda Oktavia» Сергея, «Chevrolet Aveo», «Acura» и «ЗАЗ-Славута»

Александр, водитель "Nissan"

Услышал удар. Повернул. В зеркало глянул, вот он в кучу стал собирать машины, «десятку» толкал до «Ауди», и «Ауди» зацепила меня. Ни с кем он не хочет общаться, ни с камерами, ни с кем. Говорит, тормоза отказали.

Водитель Фуры действительно общения избегал, закрывавшись в кабине грузовика. Но пострадавшим водителям до приезда съемочной группы с виновником аварии немного пообщаться, говорит Виталий, удалось.

Виталий Андрус, водитель "Audi"

Первая стояла, вон - «Шкода», ее вообще развернуло, а потом все начали складываться. Он говорит, что у него на спидометре по шайбе - 47 километров. Ну, вот это нереально, со «Шкодой» большие проблемы. Ну, тут три крыла, неизвестно, что там с баком. Кстати, я удивляюсь, как пожара нет, потому что там два бака - сто процентов - помятые.

Все водители отделались лишь испугом, помощь медиков никому не понадобилась, потому как даже подушки безопасности ни в одной машине не сработали.

По информации патрульных, предварительно, водитель грузового автомобиля DAF не придерживался безопасной скорости и дистанции. На водителя был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП.

Агентство Телевидения Новости