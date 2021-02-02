На Харьковщине полиция задержала рецидивиста за жестокое изнасилование девушки

Бил пистолетом, бил о стену и издевался. Еще в ноябре прошлого года к полицейским обратилась женщина, которая сообщила, что ее 22-летнюю дочь поздно вечером изнасиловали когда та возвращалась домой. Все произошло рядом с домом на Панасовской, именно там девушку неожиданно неизвестный несколько раз ударил по голове и оттащил к забору вагоностроительного завода. Чтобы не позвала на помощь - телефон отобрал, а если закричит - пригрозил, что сразу застрелит. Так же угрожая пистолетом, злоумышленник - раздел несчастную и изнасиловал. Когда от очередного удара по голове девушка потеряла сознание - злоумышленник скрылся.

После открытия уголовного производства правоохранители несколько месяцев устанавливали личность злоумышленника. Изучив записи с камер видеонаблюдения, говорит зам. нач. отдела криминальной полиции Роман Витер - установили приметы злоумышленника, маршрут его передвижения, а также проверили лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления. И уже в этом месяце работникам Управления уголовного розыска областного главка полиции поступила оперативная информация - что к совершению преступления может быть причастен 32-летний харьковчанин, который ранее уже имел проблемы с законом.

Роман Витер, зам. нач. отдела криминальной полиции отдела полиции № 2 ХРУП № 3

В ході проведення досудового розслідування були проведені обшуки за місцем мешкання останнього. У ході обшуків було вилучено речові докази та вогнепальна зброя. На даний момент особа затримана. Вирішується питання щодо пред'явлення підозри за ст. 152 кримінального Кодексу України.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Согласно статье, которую инкриминируют мужчине ему грозит провести за решеткой до 5 лет. Сейчас по информации полиции проверяется причастен ли задержанный к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковщины и других областей страны.





Агентство Телевидения Новости