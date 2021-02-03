Зеленский на пять лет ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканалов
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, Zik.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в сообщении.
Тарас Козак является владельцем телеканалов 112 Украина, ZIK, Newsone. Против него вводятся следующие ограничительные мероприятия:
блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
ограничение торговых операций;
ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом;
прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Также на 5 лет ввели санкции против каналов "112-Украина", "NewsOne", "ZIK - Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 112-ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".
Санкции против телеканалов предусматривают:
блокировку активов;
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространении телепрограмм/предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и другие.
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Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины.
"С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - рассказал он.
Источник: ukrinform.ru