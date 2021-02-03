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Трамвай №12 сегодня ходит по измененному маршруту

Трамвай №12 сегодня ходит по измененному маршруту

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до разворотного круга «Лесопарк», запрещено с 9:30 до 15:00 3 февраля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

В связи с этим, трамвай №12 курсирует следующим образом: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - парк им. Горького.

Агентство Телевидения Новости

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