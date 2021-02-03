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В Украине 3285 новых случаев коронавируса

В Украине 3285 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 3285 новых случаев коронавируса. При этом за вчера были госпитализированы 2 159 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших 156 детей и 186 медработников. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Также за сутки подтвердили 165 летальных случаев у пациентов с COVID, при этом выздоровели 10101 человек. Всего было проведено 43 643 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408

За все время пандемии в стране заболели 1 миллион 227 тысяч 164 человека, выздоровели - 1 млн 45 тысяч 473, умерли - 23 089. Активными больными остаются 180 691 пациент.

Агентство Телевидения Новости

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