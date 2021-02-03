За сутки коронавирус обнаружен у 132 жителей города Харькова

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 230 человек. Из них 145 - жители Харьковского района (132 - жители города Харькова). Об этом сообщили в ХОГА.

Кроме того, 26 заболевших - жители Лозовского, 22 - Изюмского, 20 - Купянского, 12 - Чугуевского, 4 - Богодуховского, 1 - Красноградского районов.

Всего по области зарегистрировано 78366 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 70649 больных выздоровели, 1396- умерли.

Агентство Телевидения Новости