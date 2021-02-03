В ОАЭ создают первый в мире космический суд будущего

Власти Дубая объявили о создании космического суда для урегулирования будущих коммерческих споров на орбите Земли. Об этом сообщается на сайте Международного финансового центра Дубая (DIFC).

Отмечается, что в 2021 году суды Международного финансового центра Дубая (DIFC) и Фонд будущего Дубая (DFF) приступят к реализации новой инициативы «Суды будущего», внедряя космический суд.

Новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, на различиях по поводу покупки спутников или столкновениях устройств на околоземной орбите.

Решение, как объясняют в сообщении, продиктовано прогрессом в космической отрасли, который был достигнут ОАЭ в последние годы.

Космическое право регулируется международными конвенциями и резолюциями, в том числе Договором ООН о космосе, который вступил в силу в 1967 году. Некоторые государства также подписали двусторонние или многосторонние соглашения для регулирования своей космической деятельности. До недавнего времени эта сфера была почти исключительно прерогативой стран и организаций, сейчас же привлекаются и частные компании.

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