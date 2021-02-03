После пожара в харьковском доме престарелых проверено 1205 объектов

В ходе работы Правительственной комиссии по расследованию причин пожара в Харькове проверено 1205 объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центры для алко- и наркозависимых. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. Об этом сообщили в ХОГА.

Кроме того, 335 из 538 проверенных сейчас домов престарелых не включены в Реестр поставщиков социальных услуг. Члены комиссии поручили ответственным органам продолжить проверки и доложить об их окончательных результатах 9 февраля.

По поручению комиссии Министерство социальной политики вместе с Министерством юстиции Украины продолжат работу над упрощением порядка получения социальных услуг и правовым механизмом проверки субъектов хозяйствования, которые их предоставляют.

Работа правительственной комиссии, окончательные результаты проверок социальных объектов и выводы работы временного органа будут обнародованы 19 февраля.

Агентство Телевидения Новости