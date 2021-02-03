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Минздрав ввел модуль иммунизации от COVID

Минздрав ввел модуль иммунизации от COVID

Министерство здравоохранения вводит модуль иммунизации населения Украины. Он использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных о COVID-вакцинации.

"Для того, чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, чтобы понимать, что он был вакцинирован электронная система лучше всего для этого подходит. Для этого нами разработан модуль иммунизации", - сказал Кучер.

По его словам, этот модуль позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате.

"Врач может внести информацию относительно типов вакцины, дозировки, причины проведения или не проведения вакцинации... Медицинскому персоналу не надо будет учиться и использовать новое программное средство и что-то придумывать. Это будет реализовано в том функционале медицинской информационной системы, которая представлена в заведении", - добавил заместитель министра.

Напомним, до середины месяца ожидается поступление первой партии вакцины, после чего начнется процесс массовой иммунизации. Прививки будут бесплатными, но их будут делать поэтапно.

Агентство Телевидения Новости

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