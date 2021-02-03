Ямы на окружной: дорожники винят во всем погоду

Харьковские водители уже успели заметить, что на некоторых участках окружной дороги образовались большие ямы. Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, это связано с тем, что дорога пострадала из-за непогоды.

"Нынешняя зима отмечается особыми осадками (дождями при минусовой температуре) с резкими перепадами температур - от плюсовой до минусовой - и избыточной влажностью. Такие погодные условия крайне разрушительные для асфальтобетонного покрытия", - рассказали в САД.

Кроме того, капитальный ремонт этой дороги не проводился более 10 лет и межремонтный срок исчерпан на 100%.

В 2021 году запланирован масштабный ремонт объездной дороги на участке от соединения с М-03 (Полтавское направление) и Р-46 (Сумское направление) к соединению с дорогой Р-78 (направление на Балаклею). В Службе автомобильных дорог в Харьковской области отметили, что соответствующие тендеры уже проведены и договора подписаны. Планируется, что подготовительные работы - фрезерование дорожного покрытия – начнется, как только этому будут способствовать благоприятные погодные условия.

Пока же до наступления хорошей погоды рабочие проведут аварийный ямочный ремонт литым и холодным асфальтобетоном. Работы запланированы на окружной в районе Коротича, Флоринки и Роганского жилмассива.

Агентство Телевидения Новости