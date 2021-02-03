В Рогани иномарка врезалась в припаркованный грузовик

Накануне в 17:05 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Рогань автомобиль Suzuki Grand Vitara врезался в припаркованную фуру DAF.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 60-летний водитель Suzuki, двигаясь на большой скорости, допустил столкновение со грузовиком, который стоял у обочины с включенными габаритами.

Водитель Suzuki был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости