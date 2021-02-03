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В Рогани иномарка врезалась в припаркованный грузовик
Накануне в 17:05 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Рогань автомобиль Suzuki Grand Vitara врезался в припаркованную фуру DAF.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 60-летний водитель Suzuki, двигаясь на большой скорости, допустил столкновение со грузовиком, который стоял у обочины с включенными габаритами.
Водитель Suzuki был доставлен в больницу с многочисленными травмами.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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