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В Рогани иномарка врезалась в припаркованный грузовик

В Рогани иномарка врезалась в припаркованный грузовик

Накануне в 17:05 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Рогань автомобиль Suzuki Grand Vitara врезался в припаркованную фуру DAF.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 60-летний водитель Suzuki, двигаясь на большой скорости, допустил столкновение со грузовиком, который стоял у обочины с включенными габаритами.

Водитель Suzuki был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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