Блокировка каналов Козака: перерегистрация не поможет возобновить вещание

В Офисе президента Украины заявили, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание. Что касается юридического пути реакции, то это пока не больше, чем риторика и пиар. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что решение о санкциях принято на основании действующей Конституции, действующего закона "О санкциях".

"Решение о санкциях соответствует закону, обосновано и всеохватно в рамках деятельности этого физического лица и этих юридических лиц. Никакие манипуляции с перерегистрацией им не помогут", - заявил он.

Подоляк добавил, что есть соответствующее обоснование от Службы безопасности Украины.

Отметим, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми его компаний.

Агентство Телевидения Новости