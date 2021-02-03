Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:02
Просмотров: 61

Блокировка каналов Козака: перерегистрация не поможет возобновить вещание

Блокировка каналов Козака: перерегистрация не поможет возобновить вещание

В Офисе президента Украины заявили, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание. Что касается юридического пути реакции, то это пока не больше, чем риторика и пиар. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что решение о санкциях принято на основании действующей Конституции, действующего закона "О санкциях".

"Решение о санкциях соответствует закону, обосновано и всеохватно в рамках деятельности этого физического лица и этих юридических лиц. Никакие манипуляции с перерегистрацией им не помогут", - заявил он.

Подоляк добавил, что есть соответствующее обоснование от Службы безопасности Украины.

Отметим, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми его компаний.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 