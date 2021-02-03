На Харьковщине планируют вакцинировать более 140 тыс. жителей за две волны COVID-иммунизации

В первую волну иммунизации, которая начнется в феврале, запланировано вакцинировать 15 тыс. 400 человек - в основном, медиков. Во время второй волны, которая запланирована на апрель, вакцинируют 125 тыс. жителей области. Такие данные во время брифинга озвучил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

По информации Министра здравоохранения Украины Максима Степанова и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вакцинацию планируется начать через две недели.

«Планируется, что для проведения первого этапа иммунизации Украина получит вакцину Pfizer, и вакцинация должна быть проведена в течение 5 дней. Это связано со спецификой хранения этой вакцины, - сказал Геннадий Бондарчук. - На первом этапе вакцинации в Харьковской области подлежат 15 тыс. 400 человек. В первую очередь, это работники мобильных бригад службы экстренной медицинской помощи, работники учреждений стационарной помощи, которые оказывают помощь больным COVID-19, а также работники и подопечные, которые находятся в учреждениях социальной защиты».

Разработаны ежедневные планы вакцинации, мобильные группы проходят дополнительное обучение. Пункты вакцинации для первой волны определены и оборудованы, на сегодня их 25 - это заведения, которые предоставляют стационарную помощь пациентам, больным COVID-19.

«Второй этап вакцинации будет проведен для сотрудников подразделений первичной медико-санитарной помощи и других учреждений здравоохранения, которые не предоставляют стационарную помощь пациентам, больным коронавирусной болезнью, а также педагогов, работников культуры и полиции», - пояснил Геннадий Бондарчук.

Агентство Телевидения Новости