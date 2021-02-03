На выезде из Харькова “Нацкорпус” заблокировал автобус с активистами пророссийской организации. Комментарий полиции

По словам главы Харьковского отделения «Нацкорпуса» Константина Немичева : «Они заблокировали титушек пророссийской организации «Патриоты за жизнь», которые ехали в Киев на акции против прекращения трансляции пророссийских каналов «112 Україна», «NewsOne», «ZIK».»

Немичев сообщил, что с активистами они провели разъяснительную беседу объяснив, что оно того не стоит, и «Патриоты за жизнь» вернулись домой.

«Сьогодні їм не вдалося заробити 200 гривень, за які вони готові дестабілізувати ситуацію та продати країну. Національний Корпус підтримує санкції РНБО проти проросійських сил.» - добавил Константин Немичев в своем посте на Фейсбук.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции в отношении владельца каналов “NewsOne”, “ZIK” и “112 Україна” Тараса Козака.

Полиция которая была на месте, проверила лишь информацию о минировании данного автобуса. Об этом правоохранители сообщили на своем официальном сайте.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ эксперты не обнаружили. Конфликтных ситуаций или же нарушений общественного порядка полицейскими также не зафиксировано.

В данный момент полицейские принимают меры дабы установить человека, от которого поступило ложное сообщение о минировании транспортного средства.

Агентство Телевидения Новости