В Песочине “Нацкорпус” заблокировал автобус, который вез людей в Киев на акцию поддержки каналов Медведчука

Сегодня, 3 февраля, на выезде из Харькова «Национальный корпус» заблокировал автобус, в котором ехали представители пророийськой организации "Патриоты за жизнь". Они направлялись в Киев на акции против прекращения трансляции пророссийских каналов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK». Об этом сообщил «Нацорпус» в своем Телеграм-канале.

«Мы провели профилактическую беседу с титушками, объяснили, что оно того не стоит и "Патриоты за жизнь" вернулись домой. Сегодня им не удалось заработать 200 гривен, за которые они готовы дестабилизировать ситуацию и продать страну», - говорится в сообщении.

В «Национальном Корпусе» отметили, что поддерживают санкции СНБО против пророссийских сил.





Агентство Телевидения Новости