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На "Гоптовке" попалась контрабандистка, которая везла в Россию пять старинных икон

На Гоптовке попалась контрабандистка, которая везла в Россию пять старинных икон

В пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская обл.) задержана жительница Запорожья за попытку контрабанды пяти старинных икон в Россию. Об этом в Facebook сообщил представитель Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Сергей Левченко.

Согласно предварительным данным следствия, жительница Запорожья, которая занимается скупкой и продажей антиквариата, пыталась нелегально перевезти в РФ пять икон, датированных XIХ веком. Своих зарубежных клиентов она подыскала через Интернет, на специализированном сайте.

«Правоохранители задержали перевозчика «товара» в пункте пропуска «Гоптовка» при попытке незаконной переправки культурных ценностей, которые были спрятаны в багаже», - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятые предметы старины направлены на соответствующие экспертизы.

По данному факту следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса ("контрабанда").

Агентство Телевидения Новости

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