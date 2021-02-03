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Заблокированные каналы финансируются за счет бизнеса в ОРЛО

Заблокированные каналы финансируются за счет бизнеса в ОРЛО

Заблокированные телеканалы "112", ZIK и NewsOne частично финансируются через ООО "Торговый дом "Донские угли", которая ведет свою деятельность в ОРЛО. В связи с этим открыто уголовное дело.

Об этом сообщили информированные источники РБК-Украина.

Собеседник издания сообщил, что санкции против народного депутата Тараса Козака и принадлежащих ему активов, в том числе ряда информационных телеканалов, были введены из-за его возможной причастности к поставкам угля с территории ОРДЛО.

По его словам, это было одной из причин введения санкций. Это открыло возможность для введения санкций именно против гражданина Украины и его активов, тогда как обычно санкции вводятся против иностранных граждан и компаний.

Еще один источник издания сообщил, что по поводу финансирования телеканалов за счет бизнеса в ОРЛО открыто уголовное дело.

Российская компания ООО "Торговый дом "Донские угли" зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Ее учредителями выступают Александр Маслюк и Виталий Донченко, а директором Сергей Лисогор.

Последний также указан директором зарегистрированной в Москве компании ФК "Стратегия". Она занимается торговлей топливом. Ее учредителем является Кирилл Сердотецкий.

В российских системах поиска бизнес-информации, на основании исторических сведений Федеральной налоговой службы РФ, в качестве связанных лиц фигурирует компания ИК "Таврия-Север". Ее учредителем указана кипрская Ventolor Investments Limited, которая принадлежит Оксане Марченко - жене Виктора Медведчука.

Агентство Телевидения Новости

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