Эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина - Шмыгаль

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться стране к адаптивному карантину. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение. Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, усиленный карантин был эффективным и снизил уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.

«Так что, эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", - заявил Шмыгаль.

Агентство Телевидения Новости