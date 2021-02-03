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Эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина - Шмыгаль

Эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина - Шмыгаль

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться стране к адаптивному карантину. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение. Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, усиленный карантин был эффективным и снизил уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.

«Так что, эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", - заявил Шмыгаль.

Агентство Телевидения Новости

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