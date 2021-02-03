Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:07
Просмотров: 33

Адский фол. Шипами бутсы в щеку голкиперу

Адский фол. Шипами бутсы в щеку голкиперу

Футбольный вратарь - опасная работа.

В матче чемпоината Бразилии по футболу между командами "Васка да Гама" и "Байя" футболист "Васка да Гамы" Леандро Кастан пошел прямой ногой на вратаря "Байи" Дугласа Фридриха и угодил шипами бутсы в лицо голкиперу.

Далее в этом игровом моменте был забит гол. Но арбитр взятие ворот отменил и показал Кастану красную карточку.

Дугласу Фридриху было наложено пять швов.

Сам же матч завершился вничью - 0:0.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 