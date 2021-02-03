Сегодня 15:07
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Адский фол. Шипами бутсы в щеку голкиперу
Футбольный вратарь - опасная работа.
В матче чемпоината Бразилии по футболу между командами "Васка да Гама" и "Байя" футболист "Васка да Гамы" Леандро Кастан пошел прямой ногой на вратаря "Байи" Дугласа Фридриха и угодил шипами бутсы в лицо голкиперу.
Далее в этом игровом моменте был забит гол. Но арбитр взятие ворот отменил и показал Кастану красную карточку.
Дугласу Фридриху было наложено пять швов.
Сам же матч завершился вничью - 0:0.
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