Адский фол. Шипами бутсы в щеку голкиперу

Футбольный вратарь - опасная работа.

В матче чемпоината Бразилии по футболу между командами "Васка да Гама" и "Байя" футболист "Васка да Гамы" Леандро Кастан пошел прямой ногой на вратаря "Байи" Дугласа Фридриха и угодил шипами бутсы в лицо голкиперу.

Далее в этом игровом моменте был забит гол. Но арбитр взятие ворот отменил и показал Кастану красную карточку.

Дугласу Фридриху было наложено пять швов.

Сам же матч завершился вничью - 0:0.





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