В Харьковской области находятся на лечении 1226 пациентов с COVID-19

В опорных больницах области свободны 3550 коек для больных COVID-19. Об этом сообщил во время брифинга 3 февраля заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

Всего на сегодня в медицинских учреждениях Харьковской области находятся на лечении 1226 пациентов с коронавирусной болезнью. 117 пациентов - в отделениях интенсивной терапии, 62 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Все койки для пациентов, больных COVID-19, обеспечены кислородным доступом за счет кислородных концентраторов и централизованных точек кислорода», - сказал Геннадий Бондарчук.

По данным Геннадия Бондарчука, на сегодня на Харьковщине есть в наличии 142700 «быстрых» тестов на коронавирусную болезнь.

«В ближайшее время мы получим еще 154500 «быстрых» тестов. Их общее количество составит 297200 единиц», - добавил Геннадий Бондарчук.

Агентство Телевидения Новости