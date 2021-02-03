Расстроенный баскетболист расплакался и порвал на себе майку

Очень эмоциональный спортсмен.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Ютой" и "Детройтом" баскетболист "Детройта" Блейк Гриффин выдал провальную первую половину матча, набрав лишь 5 очков. Гриффин лишь дважды попал в кольцо, совершив 9 бросков. При этом "Детройт" "горел" после двух четвертей - 46:69.

Уходя на большой перерыв, Гриффин сначала поплакал от разочарования своей игрой, а затем разозлился и порвал на себе майку.

Сам же матч в итоге завершился победой "Юты" - 117:105.





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