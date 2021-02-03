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Заблокированные каналы работают в YouTube: Минкульт просит закрыть их страницы

Заблокированные каналы работают в YouTube: Минкульт просит закрыть их страницы

Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина". Украина будет просить закрыть их страницы на YouTube. Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Минкульта Александр Ткаченко.

Он заявил, что эти каналы в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины.

"Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен - популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", - сообщил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми его компаний.

Агентство Телевидения Новости

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