На Харьковщине заведующая детского сада присвоила более 50 тыс. бюджетных средств

На Харьковщине полицейские разоблачили заведующую детского сада в присвоении бюджетных средств. Общая сумма ущерба составляет более 50 тыс. гривен.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, установлено, что с июля 2019 заведующая одного из дошкольных учебных заведений района вносила в табели учета заведомо ложные сведения об отработанном рабочем времени сотрудников, которые не выполняли соответствующие обязанности. Таким образом, должностное лицо получало двойную заработную плату, подписывая сфабрикованные табели учета использования рабочего времени.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям статей, заведующей грозит до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости