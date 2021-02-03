Вакцинация от COVID на Харьковщине: сколько людей планируют привить за две волны иммунизации?

Более 140 тысяч жителей Харьковщины планируют привить от Covid за две волны вакцинации. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук. Под первый этап подпадает почти 15 с половиной тысяч человек, в первую очередь, это работники мобильных бригад службы экстренной медицинской помощи, работники учреждений стационарной помощи, где лечат больных с COVID, а также работники и подопечные, которые находятся в учреждениях социальной защиты - говорит Бондарчук.

Но вот когда именно Харьковская область получит вакцину - не понятно. По словам Бондарчука пока все что им известно от Минздрава - это то, что вакцинация в стране должна начаться через две недели

Геннадий Бондарчук, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

Планується, що для проведення першого етапу вакцинації буде отримано Україною вакцину Pfizer, і вакцинація за допомогою цієї вакцини має бути проведена на протязі 5 днів. Тому що вакцина ця зберігається при температурі -70 градусів, після її розмороження при температурі +2 +8 - вона має бути використана за 5 днів.

В ХОГА уверяют - уже разработаны ежедневные планы вакцинации. Относительно пунктов, где будут делать прививки во время первой волны то они также определены и оборудованы – на сегодня их 25.

Геннадий Бондарчук, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

Це заклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою Covid -19. На базі цих закладів буде проводитися перша хвиля вакцинації. Онлайн платформа буде створена чи на базі Міністерства чи на базі громадського здоров’я. І після того як вона буде створена, і буде роз’яснено чіткий механізм, як всі інші мають записатись на цю онлайн платформу - для отримання і проведення вакцинації на Covid -19.

На втором этапе, который ориентировочно должен быть где-то в апреле на Харьковщине планируют вакцинировать – 125 000 человек. По словам Бондарчука - речь идет о работниках подразделений первичной медико-санитарной помощи и других учреждений здравоохранения, которые не предоставляют стационарную помощь пациентам с Covid. Кроме того бесплатно прививать планируют - педагогов, правоохранителей, работников культуры - в целом тех, кто наиболее подвержен риску заболевания коронавирусной болезнью.

По поводу нынешней эпидситуации в регионе, то, по словам Бондарчука, увеличение летальных случаев от Covid в январе, которое зафиксировали в лабцентре - специалисты связывают с возрастом пациентов.

Геннадий Бондарчук, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

Все ж таки хворіє населення похилого віку, які мають величезну кількість супутніх захворювань. І в зв’язку із цим, звичайно, збільшується рівень летальності серед цієї категорії населення.

Между тем по информации лабцентра за последние сутки зарегистрировано - 230 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии коронавирус подхватило уже более 78 тысяч жителей области. Из них более 6000 пациентов сейчас под наблюдением. 1396 человек врачам спасти не удалось.

Агентство Телевидения Новости