"Мы не идеальны, но имеем право на существование". В Харькове проверяют пансионаты для пожилых людей

Во время проверки в Харьковском гериатрическом пансионате для ветеранов труда спасатели, в первую очередь, обращают внимание на наличие и исправность огнетушителей и пожарных гидрантов.

Ось ми бачимо вогнегасник. Коли скажіть, будь ласка, проводилось технічне обслуговування? – Осенью прошлого года. - Ще дійсний. В нас вказаний номер телефону . Скажіть, будь ласка, це сповіщення про пожежу? - Так. - Яким чином воно відбувається? - Нажимаємо виклик і розповідаємо, що трапилось.

Пансионат для ветеранов труда - коммунальное учреждение. Сейчас здесь 270 постояльцев, сто из которых не могут самостоятельно передвигаться. Валентина Никитична живет здесь десять лет, говорит, что все постояльцы помогают друг другу, есть носилки для лежачих, ежегодно проходят обучение и проверки как персонала, так и пенсионеров о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации:

ВАЛЕНТИНА КОЛБАНОСОВА, постоялица гериатрического пансионата для ветеранов труда:

Пожар - это стихия, она сносит все, поэтому мы следим. У нас в каждой комнате сигнализация, сигнализация у нас новая, сразу срабатывает, даже если комарик залетел, она срабатывает и приходят, начинают чистить.

Проверка в пансионате продлится пять дней. В целом, здесь безопасно, говорят пожарные, но есть и нарушение.

СЕРГЕЙ КОЛОСОВСКИЙ, начальник управления противодействия чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

Основні вимоги виконані, є велике зауваження. В холі знаходиться пластик - його тут не повинно бути, але ми бачимо, що інші шляхи евакуації без пластику і тут є вільний вихід - нічого не заважає, підлога не горюча, зауважень немає!

А это частный пансионат для пожилых людей, который работает в Харькове уже шесть лет. На двери дома вывеска отсутствует, но пансионат заполнен - сейчас здесь проживает двадцать два пенсионера. После трагедии в доме "Золотое время" администрация сама обратилась к ГСЧС с просьбой помочь организовать условия для безопасного проживания постояльцев и спасатели рассказали, что нужно сделать в первую очередь.

АРИФ ЮСУПОВ, владелец пансионата для пожилых людей:

Я, конечно, попросил ДСНС дать рекомендации, понятно хотелось бы… Ну, мы не идеальны, но я думаю, что имеем право на существование.

СЕРГЕЙ КОЛОСОВСКИЙ, начальник управления противодействия чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

Обов’язково люди, які не можуть самі пересуватися, їх необхідно пермістити на перший поверх. Це однозначно. Також тут необхідно провести, на другому поверсі є балкон - можна зробити другий вихід, це металеву драбину наружну для того, щоб проводити евакуацію з других поверхів.

Таких частных пансионатов для пожилых людей в Харькове и области обнаружили более 8 десятков. Проверки до сих пор продолжаются, как рассказали спасатели, итоги обследования учреждений социальной сферы на Харьковщине должны быть подведены до 19 февраля.

Агентство Телевидения Новости