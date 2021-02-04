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Съемки фильма "Дау" в Харькове: полиция закрыла уголовное дело о пытках детей

Съемки фильма Дау в Харькове: полиция закрыла уголовное дело о пытках детей

Харьковские следователи закрыли уголовное дело по факту пыток детей во время съемок фильма «Дау. Дегенерация».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма «Дау. Дегенерация» с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений», – сказано в сообщении полиции.

Напомним, информация об участии младенцев в съемках фильма с элементами насильственных действий появилась в интернете в апреле 2020 года.

По выявленной публикации прокуратурой Харьковской области было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины. 

В ходе проведения следственных действий полицейские допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма.

Следователи установили, что в фильме «Дау.Дегенерация»,  распространенном в открытом доступе в Сети, не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости. 

В связи с этим правоохранители вынесли постановление о закрытии данного уголовного производства.

 

Агентство Телевидения Новости

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