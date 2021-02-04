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Пожар в больнице Запорожья: погибли три пациента и врач

Пожар в больнице Запорожья: погибли три пациента и врач

В Запорожской областной клинической больнице в результате пожара, возникшего в ночь на четверг, погибли четыре человека – врач и трое пациентов, еще двое пострадали, сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"3 февраля в 23:25 в г.Запорожье на Гвардейском бульваре, 142, на территории КНП "Областная инфекционная клиническая больница" на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса возник пожар. В результате пожара погибли 4 человека и 2 человека пострадали", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС в Запорожской области в ночь на четверг.

Пожар возник в одной из палат реанимации, находящейся на первом этаже многоэтажного корпуса Запорожской областной клинической больницы.

На месте происшествия Старух рассказал журналистам, что погибла женщина – врач 1994 г.р. и трое пациентов, которые во время возгорания проходили процедуру искусственной вентиляции легких.

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области сообщили, что информацию о пожаре в медучреждении Служба спасения "101" получила 3 февраля в 23.25, и уже 00.19 4 февраля возгорание на площади 20 кв. м было ликвидировано.

Во время поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела 4 людей, среди которых 1 медработник.

Известно, что еще 8 человек пожарным удалось эвакуировать из очага возгорания, из них 2 медработника были госпитализированы.

Для спасателей, контактировавших с больными, была проведена санобработка на посту дезинфекции, созданном на территории больницы.

Для тушения пожара привлекались 60 пожарных и 16 единиц спецтехники.

Ведется расследование.

Причины пожара устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

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