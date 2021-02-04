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Самоубийство женщины на железной дороге под Харьковом: личность погибшей устанавливают

Самоубийство женщины на железной дороге под Харьковом: личность погибшей устанавливают

Как ранее сообщалось, накануне под Харьковом под колесами поезда погибла неизвестная женщина.

В полиции рассказали подробности происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 февраля в отдел полиции поступило сообщение о том, что около 23:20 в селе Васищево электропоезд сообщением «Ужгород - Лисичанск» под управлением 38-летнего машиниста совершил наезд на неизвестную женщину возрастом около 35-40 лет. 

Предварительно установлено, что она внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы. 

Машинист применял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Движение поезда останавливалось на 1 час 45 минут.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. 

Все обстоятельства происшествия и личность погибшей правоохранители устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

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