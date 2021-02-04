В Харькове во время пожара на предприятии мужчина получил ожоги и отравление угарным газом
В Слободском районе Харькова во время пожара на предприятии по металлообработке пострадал мужчина.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 февраля в 15:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании производственного предприятия на ул. Державинской, 38.
На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 30 кв.м. Горел участок механической металлообработки.
В 16:17 пожарные локализовали пожар, в 17:45 им удалось еголиквидировать.
На месте пожара пострадал мужчина, 1966 года рождения.
Пострадавшего с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
Причину возникновения возгорания выясняют.