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В Харькове во время пожара на предприятии мужчина получил ожоги и отравление угарным газом

В Харькове во время пожара на предприятии мужчина получил ожоги и отравление угарным газом

В Слободском районе Харькова во время пожара на предприятии по металлообработке пострадал мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 февраля в 15:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании производственного предприятия на ул. Державинской, 38.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 30 кв.м. Горел участок механической металлообработки.

В 16:17 пожарные локализовали пожар, в 17:45 им удалось еголиквидировать.

На месте пожара пострадал мужчина, 1966 года рождения.

Пострадавшего с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Причину возникновения возгорания выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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