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Блокировка телеканалов: Британия и Канада поддержали Киев

Блокировка телеканалов: Британия и Канада поддержали Киев

Великобритания и Канада поддержали применение властями Украины санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и трех телеканалов. Об этом сообщили посольства этих государств в Украине в четверг, 4 февраля.

"Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа в Украине", – написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

В свою очередь Канада признает, "что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны".

"Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы", – заявило канадское посольство.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой".

 

Агентство Телевидения Новости

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