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Грузинский боец смешанных единоборств разбил голову об лёд, прыгнув в прорубь
Если есть голова, неплохо бы ею думать.
Один из ведущих грузинский бойцов смешанных единоборств Мераб Двалишвили сам выложил видео того, как после утренней пробежки решил нырнуть головой в прорубь. Прыжок завершился ударом головой об лёд и госпитализацией.
На разбитую голову пришлось наложить швы.
По словам Двалишвили, когда зашивали головоу, ему было больно, а теперь - уже всё нормально.
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