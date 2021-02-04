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Грузинский боец смешанных единоборств разбил голову об лёд, прыгнув в прорубь

Грузинский боец смешанных единоборств разбил голову об лёд, прыгнув в прорубь

Если есть голова, неплохо бы ею думать.

Один из ведущих грузинский бойцов смешанных единоборств Мераб Двалишвили сам выложил видео того, как после утренней пробежки решил нырнуть головой в прорубь. Прыжок завершился ударом головой об лёд и госпитализацией.

На разбитую голову пришлось наложить швы.

По словам Двалишвили, когда зашивали головоу, ему было больно, а теперь - уже всё нормально.


Агентство Телевидения Новости

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