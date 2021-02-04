Смертельный пожар в запорожской больнице: названа предварительная причина

Причиной пожара в инфекционной больнице в Запорожье, в котором погибли и пострадали несколько человек, могла стать утечка кислорода и последующее возгорание в одной из палат.

Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил заместитель председателя запорожского облсовета Владислав Куценко.

"Специальная комиссия будет устанавливать, было ли неисправно оборудование", - сказал он.

Кроме этого, как сообщают vesti.ua, правоохранители допросили руководство медучреждения. Они сообщили, что со слов медработников, которые оставались на дежурстве ночью, на первом этаже в боксе №2 реанимационного отделения произошел взрыв. Вероятно, взорвался кислород, который подавался в боксы.

В ночь на 4 февраля в Запорожье в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19, произошел пожар.

В результате пожара погибли трое пациентов и врач, еще двое пострадали.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших. А в Запорожской области 5 февраля объявили днем траура по погибшим.

Агентство Телевидения Новости