На Алексеевке дважды за утро "минировали" суд: из здания эвакуировали более 90 человек

Сегодня, 4 февраля, полицейские дважды проверяли информацию о минировании Дзержинского райсуда, который находится на Алексеевке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНп в Харьковской области.

По данным полиции, в 08:55 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что в здании суда по проспекту Победы заложена взрывчатка.

Второе аналогичное сообщение в полицию поступило от неизвестного около 10:50.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3 и работники взрывотехнического управления.

Специалисты тщательно осмотрели 700 кв. метров помещений и 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 91 человека. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений территориального отдела полиции. Злоумышленника, причастного к ложному сообщению, устанавливают.

Агентство Телевидения Новости