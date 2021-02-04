На Алексеевке дважды за утро "минировали" суд: из здания эвакуировали более 90 человек
Сегодня, 4 февраля, полицейские дважды проверяли информацию о минировании Дзержинского райсуда, который находится на Алексеевке.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНп в Харьковской области.
По данным полиции, в 08:55 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что в здании суда по проспекту Победы заложена взрывчатка.
Второе аналогичное сообщение в полицию поступило от неизвестного около 10:50.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3 и работники взрывотехнического управления.
Специалисты тщательно осмотрели 700 кв. метров помещений и 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 91 человека. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений территориального отдела полиции. Злоумышленника, причастного к ложному сообщению, устанавливают.