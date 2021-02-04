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У здания телеканала "НАШ" произошли столкновения

У здания телеканала НАШ произошли столкновения

Во время акции под зданием телеканала "НАШ" на улице Жилянской в ​​Киеве произошли столкновения. Среди организаторов акции - "Правый сектор", "Сокол", "Основа будущего" (бывшая С14 и другие организации).

Около сотни активистов собрались с требованием закрыть телеканал.

Как сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия, полиция блокирует подходы к телеканалу. Между активистами и правоохранителями произошли столкновения.

После попытки участников акции прорваться в здание полиция применила газ.

Накануне организаторы акции призвали "всех патриотов остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать враждебную пропаганду навсегда".

"Все под мураевский телеканал" Наш "! Закроем вместе рупор ордынского Кремля", - говорилось в анонсе акции.

Евгений Мураев - народный депутат Украины VII и VIII созывов, лидер партии "Наши", бывший член Партии регионов. В июне 2018-го Мураев назвал террористом украинского политзаключенного Олега Сенцова .

Компания "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ" / "НАШ") принадлежит Владимиру Мураеву (отец Евгения Мураева ) через кипрскую компания Demosena Investments Ltd.

Агентство Телевидения Новости

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