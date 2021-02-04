На улице Библика задержали мужчину, ударившего ножом знакомого

В Индустриальном районе Харькова патрульные задержали мужчину за нанесение ножевых ранений другому мужчине.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня ночью, патрульные получили вызов о том, что с улицы Библика медики госпитализировали в больницу мужчину с тяжелыми телесными повреждениями.

Прибывшие по указанному адресу патрульные опросили соседей и выяснили, что конфликт произошел в одной из квартир многоэтажки.

Зайдя в квартиру, патрульные обнаружили 44-летнего мужчину, одежда которого была в пятнах бурого цвета.

Также в квартире патрульные обнаружили следы крови и нож, на котором были видны следы бурого цвета.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отдела полиции.

В деле будут разбираться следователи.

Агентство Телевидения Новости