На Харьковщине директора фирмы подозревают в растрате более 1,5 млн. грн для ремонта учебного заведения

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью по факту растраты денежных средств в сумме 1,5 миллиона гривен, предназначенных для ремонта учебного заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской области.

Фигуранту предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, составление и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, установлено, что в декабре 2020 года между учебно-воспитательным комплексом (детский сад - общеобразовательная школа) и фирмой был заключен договор о проведении капитального ремонта твердотопливной топочной системы.

По данным следствия, директор фирмы знал, что договорные обязательства не выполнены, однако составил и подписал акты приемки выполненных работ, осознавая, что в указанных документах указана заведомо недостоверная информация.

На основании подписанных документов на счет предприятия были перечислены бюджетные средства в сумме более 1 500 000 гривен.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости